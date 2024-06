Messina, giochi e panchine per rendere più belli i quartieri cittadini. Il via al Torrente Trapani

"Avviati i lavori previsti dall'appalto per la fornitura e la collocazione di elementi di arredo urbano su tutto il territorio cittadino in accordo alle Municipalità". A comunicarlo l'assessore all'Arredo urbano e Verde pubblico Massimiliano Minutoli, informando la cittadinanza sugli interventi in corso che andranno a riqualificare spazi esistenti ammalorati e danneggiati da ignoti.

"E' un intervento che avevamo programmato da tempo e che stiamo già ripetendo con l'avvio della seconda progettazione analoga per andare a sistemare ulteriori aree a gioco e di svago", ha dichiarato il sindaco Federico Basile. L'appalto prevede la sostituzione di giochi e panchine vetuste su aree individuate in accordo alle Municipalità e hanno visto inizio già nella IV^ Municipalità presso il Torrente Trapani basso. Sono stati collocati alcuni giochi nuovi e a giorni verranno sostituite e collocate le nuove sedute di altalena a seduta piana e a gabbia, nonchè la fornitura e collocazione di seggiolino inclusivo. Oggi sono stati avviati invece gli interventi a Pezzolo nella 1^ Municipalità per riqualificare uno spazio destinato ad area attrezzata in cui è prevista la fornitura e collocazione di gioco a 2 pannelli in materiale riciclabile al 100%, la fornitura e la collocazione di altalena con seggiolino piano e seggiolino a culla, la fornitura e collocazione di uno scivolo a torretta e di 4 panchine.

L'appalto, previsto per l'importo di 214.663,84 euro, è stato aggiudicato alla ditta Savino Palma di Avellino e in sub appalto per l'installazione alla C-Commerce srl di Raccuja per l'importo di 168.286 euro.