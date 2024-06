"Buon compleanno dottoressa". A Messina "auguri speciali" a Luisa Cucinotta, l'angelo dei pazienti oncologici

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta, inviata alla rettrice Giovanna Spatari e al direttore generale del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito, dal titolo eloquente, “Esempio di buona sanità al Policlinico di Messina: buon compleanno all'angelo dei pazienti oncologici”:

«Un gruppo di pazienti oncologiche di quella che una volta era la Breast Unit del Policlinico, chiamato “Amiche per mano”, con questo messaggio, vuole omaggiare la dottoressa Luisa Cucinotta, Case Manager dell’Azienda Universitaria Policlinico di Messina, nel giorno del suo compleanno. Luisa Cucinotta è un esempio di buona sanità, con professionalità, amore e dedizione per il suo lavoro, di cui lei ne ha fatto una missione, ci ha accompagnate lungo il nostro percorso di cura non lasciandoci mai la mano. Ci ha seguite e sostenute in ogni singolo istante del percorso combattendo insieme a noi per sconfiggere quel maledettissimo cancro durante la fase di malattia e poi di guarigione. Tutt’oggi per noi è la nostra figura di riferimento all’interno dell’azienda, il nostro angelo. Non conoscevamo la figura del case manager, un vero agente di cambiamento dell'assistenza ai pazienti che si ritrovano ad affrontare la malattia e siamo felici che oggi, a distanza di qualche anno dalla chiusura della Breast Unit del policlinico (speriamo che al più presto venga ripristinata), la direzione aziendale stia investendo su questa importantissima figura. Sappiamo che oggi la dott.ssa Cucinotta non ha deposto le armi e continua a combattere per la personalizzazione e l’umanizzazione delle cure seguendo altri percorsi di altre patologie. In occasione del suo 40 compleanno vogliamo ringraziarla così. Alla nostra case manager, la nostra guerriera, va tutta la nostra stima, la nostra riconoscenza e il nostro immenso affetto».