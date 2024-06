S. Stefano di Camastra, lancia ordigno rudimentale contro auto dei carabinieri. Forse una challenge, la sfida sul web. Un arresto

Ha lanciato un ordigno rudimentale contro un'auto dei Carabinieri proprio nel momento in cui due militari stavano salendo a bordo. L'esplosione per fortuna non ha raggiunto i carabinieri ma uno dei due è stato attinto da alcune gocce di alluminio contenute nella bottiglia insieme ad acido clorico, una miscela esplosiva ed altamente tossica.

L'incredibile episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Santo Stefano di Camastra. Il giovane, un 22enne del posto incensurato, è stato subito individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza della caserma ed arrestato. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Barcellona con le accuse di detenzione e fabbricazione di materiale esplodente, danneggiamento aggravato e tentate lesioni. Sulla vicenda il Procuratore di Patti Angelo Cavallo e la sostituta Giovanna Lombardo hanno aperto un fascicolo. Da capire le ragioni del gesto, al momento assolutamente inspiegabile. Forse una challenge, le sfide che corrono sul web, e che spesso hanno messo a repentaglio la vita dei giovani protagonisti.