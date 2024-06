Milazzo, perché i dati sul turismo diventano un “mistero”: non si conoscono ancora quelli ufficiali relativi al 2023

Si apre la stagione turistica, ma paradossalmente non si ha contezza dei dati statistici relativi alle presenze nella città del Capo del 2023. Un corto circuito che non si è riuscito a superare né con l’Osservatorio turistico regionale, né con il Servizio turistico di Messina, che pure ha competenza su Milazzo.

La “Gazzetta” ha chiesto formalmente lo scorso 9 maggio (e poi alcune settimane addietro), dopo precedenti contatti telefonici non andati a buon fine, all’ufficio messinese di poter avere i dati dell’ultimo quinquennio del turismo nella città del Capo. Dati che dovrebbero essere disponibili online e che servirebbero ad avere un quadro certo della situazione visto che gli albergatori segnalano un calo di presenze rispetto al passato. Ma da Messina nessun riscontro. Eppure, con i nuovi sistemi di trasmissione telematica delle presenze, i riscontri dovrebbero essere immediati. Come peraltro lo erano in passato con le tante bistrattate aziende di soggiorno e turismo che fornivano quasi mensilmente il report. Ma come accade dalle nostre parti, quando le cose funzionano arriva la soppressione.