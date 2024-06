Messina, più del doppio le richieste per il Centro estivo

I posti disponibili sono quattrocento. Più del doppio le iscrizioni pervenute, ben 867, incamerate nella piattaforma della Messina Social City. Un boom di richieste pervenute, in una sola settimana, malgrado quest'anno la procedura per l'inoltro della domanda prevedesse qualche cavillo in più per l'obbligo dello spid. Anche nell'estate scorsa, il Centro estivo comunale “Emoziona-Me” di villa Dante (una location che si presenta ancor più funzionale e accogliente), ha rappresentato una vantaggiosa possibilità, per centinaia di genitori messinesi che lavorano entrambi o avendo più figli piccoli da gestire, vogliono giocarsi l'opportunità di tenerli impegnati gratuitamente usufruendo di un servizio pubblico. Il boom di richieste pervenute da parte delle famiglie in possesso dei requisiti, però, non farà cambiare l'offerta che resta di quattrocento posti, di cui 120 destinati agli iscritti con disabilità che hanno priorità assoluta come specificato dal bando, pubblicato dalla Messina Social City due settimane fa. Più della metà degli aspiranti partecipanti ritenuti idonei, anche se inseriti nella graduatoria stilata in base all'ordine di arrivo delle richieste, purtroppo è stato escluso e potrà sperare solo nello scorrimento degli elenchi a seguito di eventuali rinunce da parte degli ammessi.