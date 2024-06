Messina, non si ferma all'alt e durante l'inseguimento getta la pistola dal finestrino. Arrestato un 20enne

Un 20enne di Messina è stato arrestato dopo un inseguimento nella zona nord della città. Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l’alt al giovane con precedenti penali che, per nulla intenzionato a fermarsi e farsi controllare, ha premuto l’acceleratore ed ha intrapreso una fuga per le strade della periferia nord di Messina, dando così il via ad un inseguimento, per fortuna senza conseguenze, che si concludeva con la cattura del giovane, arrestato con l’accusa di porto abusivo di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Condotto in caserma in stato di arresto, il 20enne messinese si trova ora agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La pistola con il relativo munizionamento è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del RIS di Messina per il relativo esame balistico, volto alla verifica relativa all’eventuale utilizzo, in particolare se sia stata usata per commettere crimini. Dalle verifiche svolte nell’immediatezza, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla provenienza dell’Arma, che risulta essere stata rubata nel 2016 in un’abitazione di Enna.