Messina, la voce a chi non ce l'ha: l'Ordine delle Professioni sanitarie mette in mostra i libri per tutti

Libri per tutti, senza barriere e senza limiti, per dare voce a chi non ce l'ha. E' stata inaugurata lunedì pomeriggio nella sede dell'Ordine delle Professioni sanitarie la mostra “Inbook Libri per tutti”, un progetto promosso dall'istituto comprensivo “Paino-Gravitelli”, in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello e la Rete delle biblioteche.

Fino al 28 giugno all'interno della sede di via Garibaldi saranno esposti e consultabili diversi Inbook, libri di letteratura per l'infanzia tradotti in simboli per ampliare l’accesso ai testi e supportare la comprensione linguistica nei bambini con disabilità della comunicazione.

Con l'obiettivo di promuovere la lettura senza barriere, l'Ordine delle Professioni sanitarie di Messina ha aperto le proprie porte al progetto “Inbook. Libri per tutti” e la mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 18:30, mentre giovedì 27 , alle ore 17:30, due logopediste coinvolte nel progetto, terranno un Laboratorio di lettura ad alta voce di Inbook per i bambini.