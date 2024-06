Messina, colonia di blatte dentro un cestino di rifiuti in pieno centro

Una vera e propria colonia di blatte all'interno di un cestino per rifiuti posizionato all'incrocio tra la via Garibaldi e la piazzetta della chiesa di Santa Caterina.

"La città è invasa da blatte e scarafaggi". Denuncia il consigliere della terza municipalità Alessandro Geraci che, rilanciando il video inviato da un cittadino a una pagina satirica messinese, punta il dito contro la mancanza di comunicazioni ufficiali sugli interventi di deblattizzazione previsti.

"Camminare - spiega Geraci - è diventato un continuo salto agli insetti che prosperano indisturbati, e oltre a essere sgradevoli sono anche pericolosi per l’uomo con rischi igienico sanitari".

Secondo il consigliere Messina Servizi "è recidiva in quanto anche lo scorso anno si è rifiutata di fornire legittima comunicazione alla municipalità. Solo con un accesso agli atti inoltrato al dipartimento ambiente, su mia richiesta, siamo riusciti ad avere contezza degli interventi effettuati nel 2023, che puntualmente sono risultati carenti e tardivi nelle zone segnalate. Nonostante il precedente, l’azienda che si occupa di rifiuti cittadini anche quest’anno non solo è in estremo ritardo sul periodo indicato per fare il trattamento adeguato nei tombini cittadini (in altre città si inizia ad operare a febbraio) ma risulta carente nel dialogo con le municipalità e nella trasparenza con i cittadini".