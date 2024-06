Manutenzione alla rete idrica, 13 comuni in sofferenza: disagi da Scaletta Zanclea a Sant’Alessio, da Furci a Casalvecchio

Tra domani e giovedì in 13 località del comprensorio jonico si prevedono disagi, perché i rubinetti rimarranno in molti casi a secco. Ciò in quanto dalle 6 di domani sarà interrotta per oltre un giorno la fornitura idrica dell’acquedotto Alcantara, allo scopo di consentire alla società Siciliacque l’esecuzione di un intervento di manutenzione ad un manufatto di scarico dell’adduttore principale, situato nel territorio di Letojanni. La chiusura della condotta avverrà a valle della centrale idroelettrica Alcantara-Letojanni e comporterà l’interruzione della fornitura, durante le lavorazioni, nei comuni di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo (zona Pineta), Gallodoro, Itala (contrada Bardaro), Letojanni (contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi alta e Gallinella), Nizza di Sicilia (Cooperative Eos88 e utenze agricole), Roccalumera (zona Cimitero, zona San Leonardo, condominio Sofi), Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva (via Savoca alta, Scorsonello, Catalmo, Combraci, Ligoria e Panoramica), Savoca e Scaletta Zanclea (Scaletta Superiore e Guidomandri Superiore). Il disservizio riguarderà soltanto le zone e le utenze allacciate alla rete della società Siciliacque, in alcuni casi utilizzata solo raramente o per fabbisogni temporanei, come ad esempio a Sant’Alessio Siculo, mentre non ci saranno interruzioni per gli acquedotti gestiti direttamente dai Comuni.