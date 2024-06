Capo d’Orlando, dehors chiusi messi al bando: rivoluzione ma più decoro

Solo ombrelloni e obbligatoriamente di colore bianco a copertura del suolo pubblico in concessione ai locali dell’isola pedonale e delle altre zone di pregio commerciale di Capo d’Orlando individuate nella Zonizzazione territoriale approvata dal consiglio comunale. Una rivoluzione quella intrapresa da Palazzo Europa, che vuole ridare, già da questa estate, decoro e vivibilità alla città paladina.

Sarà l’Aula a dare il lasciapassare alle nuove regole che molto probabilmente non saranno accolte di buon grado da quegli esercizi pubblici che hanno investito non poco nella realizzazione dei dehors fissi. A questi Palazzo Europa darà tempo per adeguarsi alle nuove regole. Quindi, con l’applicazione del nuovo regolamento, alla cui definizione ha lavorato parecchio l’assessora al Bilancio Enza Giacoponello, nel territorio all’interno delle Zone A e C, non sono ammessi dehors di tipo chiuso e semichiuso, ma solo di tipo aperto. Dall’1 novembre al 30 aprile, tale superficie, con esclusione di quella riservata al passaggio dei pedoni, potrà essere tamponata sino ad un’altezza massima di 1,80 metri con pannelli paravento e fioriere. L’autorizzazione potrà essere rilasciata se la struttura si inserisce senza alterazioni nel contesto circostante, sia proporzionale agli spazi liberi circostanti e non deve essere di limitazione all’uso normale degli spazi pubblici restanti e non limitare la visuale di spazi o scorci urbani o paesaggistici.