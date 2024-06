Rassegna stampa 25-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Dal Decreto Infrastrutture un sostegno al Ponte sullo Stretto

La morte di Giuseppe Carauddo: Pace del Mela e Milazzo piangono quel “ragazzo d’oro” che lascia un vuoto incolmabile

Gaggi, lo schianto costato la vita a Rosario Cardillo: si indaga su una mancata precedenza

IN CITTA'

Messina, a luglio inizia la demolizione dell’ex Città del Ragazzo

Messina, tutti al mare ma senza il “caro ombrellone”

IN PROVINCIA

"Cara Diletta..." Vulcano ringrazia la Leotta per la favola

Capo d’Orlando, tributi non pagati e bollette dell’acqua: quanto rischiano ora i commercianti

Patti, riequilibrio o dissesto? Esame chiave alla Corte dei Conti