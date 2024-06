Messina, a luglio inizia la demolizione dell’ex Città del Ragazzo

La svolta è arrivata al termine della riunione convocata in prefettura. Al tavolo permanente sullo sviluppo del Pnrr è stato stilato un programma di interventi per due opere simbolo come la Città del Ragazzo e Fondo De Pasquale. Il “Dopo di Noi” e una delle tante azioni legate al Risanamento. I fondi non sono un problema, lo erano alcune autorizzazioni necessarie per il concreto avvio delle opere. Da parecchi mesi era in corso una diatriba amministrativa su chi, fra la Regione o la Città Metropolitana, dovesse approvare i progetti. Venuti a capo della questione, anche attraverso una interpretazione arrivata del Ministero delle Infrastrutture, che investiva la Città Metropolitana del compito, è stato chiarito anche un ultimo passaggio rispetto al parere sismico che è invece di competenza del Genio Civile. Otto mesi dopo la conferenza dei servizi, è stata chiesta un’ulteriore integrazione che Palazzo dei leoni ha fornito e il gruppo di lavoro si è congedato con l’impegno che l’ufficio di via Saffi potrà fornire entro una settimana.

A questo punto il sindaco e il direttore generale possono anche sbilanciarsi sul programma dei lavori, almeno per la Città del Ragazzo.