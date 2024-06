I 112 arresti a Messina, D'Amico: "Associazioni pericolose". Di Giorgio: "A Barcellona cambiato il trend"

Centododici arresti (85 destinatari della custodia cautelare in carcere e 27 della custodia agli arresti domiciliari, di cui 3 a cura del Nucleo Investigativo Regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria): sono alcuni dei numeri della vastissima operazione di questa mattina a Messina. Soddisfatto Antonio D’Amato, il nuovo procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina: "Le indagini hanno svelato l’esistenza di plurime organizzazioni criminali operanti senza soluzioni di continuità per anni nella città di Messina e di Barcellona - ha detto - La novità è nella natura stabile dei gruppi messinesi con gli altri. Tre operazioni: a Messina delineati gli assetti di un gruppo criminale tra i più attivi della città. Un'associazione pericolosa perché dotata di valore aggiunto della disponibilità di armi. Strumenti di difesa, porte blindate, inferriate, per costruire veri e propri fortini per ritardare i tempi di perquisizione a sorpresa della polizia. A Barcellone due distinte indagini collegate tra loro. La prima con 28 persone arrestate, la seconda con 35".