Gaggi, lo schianto costato la vita a Rosario Cardillo: si indaga su una mancata precedenza

Aveva concluso la serata con un momento di allegria trascorso insieme ai colleghi di lavoro, per festeggiare il compleanno di uno di loro, raccontato dall’ultima storia pubblicata sui social. Poi il terribile schianto, che non gli ha lasciato scampo. È morto così Rosario Cardillo, 44 anni di Mascali, che lavorava all’hotel “Ariston” di Taormina. Erano circa le 3 della notte tra domenica e lunedì quando in sella alla sua motocicletta Ktm aveva lasciato la città del Centauro e imboccato la Strada statale 185 di Sella Mandrazzi in direzione monte, attraversando il centro abitato di Gaggi: all’inizio del tratto denominato corso Regina Margherita, al km 62 poco dopo la piazza principale del paese, il suo percorso ha subito però un improvviso arresto. All’incrocio con la via Roma, infatti, davanti al mezzo si è palesata un’autovettura in uscita dal lato destro e il 44enne, anche se pare abbia provato a deviare verso sinistra, non è riuscito ad evitare l’impatto contro la fiancata laterale del veicolo e lo ha centrato in pieno.