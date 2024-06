Scontro fatale auto-moto a Gaggi: muore il 44enne Rosario Cardillo

Tragico bilancio dopo un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Gaggi. Un motociclista catanese, Rosario Cardillo, 44 anni di Mascali, ha perso la vita a seguito di uno scontro con un’autovettura avvenuto sulla Strada statale 185 al centro del paese, lungo la via Regina Margherita all’incrocio con via Roma.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il centauro viaggiava in sella ad una moto Ktm e si stava recando a Graniti ed era giunto all’intersezione quando è avvenuto l’impatto con un’autovettura che si stava immettendo sulla Statale dalla via Roma.

Le condizioni del 44enne sono apparse subito gravi e i soccorsi sono stati vani, in quanto è giunto all’ospedale di Taormina in arresto cardiaco e poco dopo è sopraggiunta la morte. Al volante del veicolo vi era una donna di Gaggi, che ha riportato gravi ferite ed è stata condotta allo stesso ospedale, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione della milza e poi ricoverata nel reparto di Chirurgia, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina per rilevare il sinistro e ricostruire l’esatta dinamica.