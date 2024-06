Montagnareale, dal serbatoio centro acqua inquinata: allarmanti i dati degli esami dell’Asp

A Montagnareale scatta, in via d’urgenza, il divieto di utilizzo dell’acqua ai fini potabili, limitatamente al serbatoio del centro e ai rubinetti dell’edificio scolastico di San Sebastiano.

È quanto si evince da un’ordinanza firmata dal primo cittadino in ottemperanza ad una comunicazione del Servizio di Igiene pubblica del distretto di Patti, che nei giorni scorsi ha reso noto l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile.Salvatore Sidoti,

Quelli analizzati risulterebbero “non conformi” a causa della presenza di batteri coliformi “Escherichia Coli”. Da qui la necessità di inibire temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano e per scopi alimentari, mentre rimane consentito l’uso ai soli fini igienici.

I vertici comunali dovranno adesso garantire la revisione delle rete idrica interessata e la clorazione continua. Nell’immediato la ditta incaricata della gestione dell’acquedotto comunale è stata invitata a provvedere «con la massima urgenza» all’adozione di tutte le misure prescritte dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.