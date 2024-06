Messina, stato agitazione all'Irccs Piemonte Neurolesi. Fp Cisl: "Burnout generale"

L’assemblea dei lavoratori Ircss Piemonte Neurolesi iscritti alla Cisl Fp di Messina ha votato all’unanimità lo stato di agitazione del personale. Alla base della decisione intrapresa «un diffuso stato di malessere lavorativo, accompagnato da una importante sofferenza psico-fisica riconducibile - a giudizio della Cisl Fp - ad un vero e proprio, stato di burnout generale». Lo stato di agitazione verrà proclamato se entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione ai vertici dell’azienda non fossero sanate tutte le criticità denunciate. «I punti critici - si legge nella nota sottoscritta dal coordinatore delle professioni sanitarie del presidio Piemonte Grazia Pulejo, dalla Segretaria Aziendale Barbara Mazzapica e da tutta la segreteria e le RSU e dal segretario generale della Cisl Fp Giovanna Bicchieri - sono diversi». Tra questi ci sono «l'immediata definizione delle procedure di stabilizzazione di tutto il personale avente diritto, la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza, la celere immissione in servizio del personale necessario a sopperire la gravissima carenza di risorse umane nelle UU.OO, l’equa ripartizione dei carichi di lavoro con adeguamento dell’organizzazione, e la specifica identificazione delle attività da svolgere, intra ed extra reparto, lo smaltimento delle ore in esubero del personale, con proposta di eventuale remunerazione economica»