Messina, il magistrato Sebastiano Neri: «Il palagiustizia questione centrale»

Presidente Sebastiano Neri, dopo una vita passata tra magistratura e politica è andato in pensione nei giorni scorsi da magistrato. Qual è il suo bilancio, visto che lei ha approfittato delle cosiddette “porte girevoli”?

«Personalmente le ho vissute entrambe con partecipazione ed il mio bilancio lo ritengo positivo. Questa avversione per le “porte girevoli” mi pare diventata uno stucchevole luogo comune di moda, si curano i sintomi e non la malattia, perché tra funzioni pubbliche costituzionali non c’è o non ci dovrebbe essere contrasto. Si può essere buoni magistrati, spero di esserlo stato, anche se si sono fatti passaggi in politica. Basta non confondere i ruoli».

Del periodo messinese più luci o ombre?

«Assolutamente luci. Belle ed intense. Parafrasando Pirandello posso dire di aver incontrato molti volti e poche maschere. Colleghi quasi tutti ottimi magistrati e belle persone, con le eccezioni ridotte al minimo fisiologico. La stessa cosa vale per il personale di cancelleria ed amministrativo. Messina è diventata per me un luogo del cuore».