Capo d'Orlando, torna in libertà l'ex sindaco Enzo Sindoni

Torna in libertà l’imprenditore Enzo Sindoni, ex sindaco di Capo d’Orlando, che si trovava ristretto ai domiciliari dallo scorso 29 dicembre, per l’accusa di bancarotta fraudolenta legata a tre società di cui è stato rappresentante legale o ritenuto amministratore di fatto.

Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Mario Samperi, a latere Gullino e Corona, ha accolto in toto l’istanza dell’avvocato difensore Carmelo Occhiuto, revocando la misura cautelare disposta sei mesi fa, senza imporre alcun vincolo a carico del Sindoni, nonostante il pubblico ministero, espressosi favorevolmente alla concessione di una misura meno afflittiva, ne avesse indicato come più idonea quella del divieto di dimora nel centro paladino.

Sulle imputazioni a carico di Sindoni, che risponde insieme ad un altro imputato, il processo si è aperto lo scorso 3 aprile al Tribunale di Patti, con udienza aggiornata ad ottobre.