Patti, i lavori al liceo “Vittorio Emanuele III”: individuata la sede alternativa

Il procedimento volto alla ricerca di un immobile da destinare temporaneamente al liceo classico “Vittorio Emanuele III” è giunto a conclusione. Si scrive così finalmente la parola fine ad una lunga serie di ricerche, limitate per la tipologia di immobile che si doveva trovare, che consentiranno adesso di poter dare il via a dei lavori irrinviabili per la messa in sicurezza del plesso scolastico.

A spingere la Città metropolitana di Messina ad indire l’avviso pubblico per “l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla locazione di un immobile idoneo ad ospitare gli studenti della scuola secondaria di secondo grado”, l’emergenza aule e le pregresse carenze strutturali che, più d Proprio per la messa in sicurezza ed il contestuale efficientamento energetico, la sede centrale di via Trieste dovrà fare spazio ai lavori di manutenzione straordinaria finanziati nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” per un importo di oltre 2 milioni di euro. Lavori che renderanno definitivamente al passo con i tempi il plesso.

Oltre alla necessità di rispondere alle normative vigenti in materia di urbanistica ed edilizia ed essere dotata di certificato di agibilità, infatti, fra le richieste dell’Ente di Palazzo dei Leoni per il reperimento della struttura sostitutiva vi era la dotazione di almeno undici ambienti idonei per ospitare classi e laboratori, e di ulteriori due locali ad uso non didattico.