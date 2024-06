La strana luce bianca avvistata nei cieli di Sicilia e Calabria. Il video a Messina

Gli avvistamenti arrivano da gran parte del Sud Italia, soprattutto in Sicilia e Calabria. Una strana luce bianca in cielo, a occhio la forma di una mongolfiera bianca (che non è), ha catturato questa sera dopo le 21 l'attenzione di migliaia di persone che hanno cominciato a inondare i social di filmati e foto. Poco fa è stato avvistato anche a Messina (il video pubblicato è stato girato all'Annunziata).

Tanti i commenti preoccupati, tantissimi quelli ironici (dal pallone di Lautaro che gira ancora per il mondo al bus di Fortnite, il gioco amatissimo dai giovanissimi). Ancora nessuna certezza, ma è probabile si tratti di un razzo che esce dall'atmosfera terrestre, con i gas attorno che creano questi spettacoli di luce quando sono colpiti dalla luce solare.

In aggiornamento