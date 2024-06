Incidente mortale a Milazzo, 16enne perde la vita nello schianto in moto contro un albero

Incidente mortale stamattina all’alba a Milazzo in via Mangiavacca, la strada che da Archi conduce al Parco. A perdere la vita un sedicenne, G.C. di Pace del Mela, che si trovava a bordo del suo scooter SH 125. Lo schianto, autonomo, è avvenuto poco dopo le 6,30. Pare che il giovane, che si stava recando a lavoro in un locale milazzese, abbia perso, per cause da accertare, il controllo del mezzo, finendo contro un albero. Un impatto devastante che gli ha provocato gravissimi traumi. Condotto d'urgenza in ospedale dall'ambulanza dl 118 è morto pochi minuti dopo. Un tratto di strada, quello della tragedia, purtroppo già interessato da altri gravissimi incidenti in passato.