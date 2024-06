Della maxi-torta dei fondi Fsc il Comune di Messina gestirà... le briciole

C’è un aspetto dell’accordo siglato a Palermo tra il governo regionale e la premier Meloni sugli Fsc (Fondi di sviluppo e coesione) che non è piaciuto ai Comuni, in testa quello di Messina: buona parte di quei 6,8 miliardi verrà gestito da enti regionali, commissari (scelti dalla Regione) o addirittura fuori dalla Sicilia stessa, come il tesoretto da 1,3 miliardi destinato al Ponte sullo Stretto. E agli enti territoriali – i Comuni, appunto, ma anche le Città metropolitane – rimangono le briciole da gestire “in autonomia”.

Per intenderci: per il territorio di Messina città (includendo anche gli interventi previsti sulla tangenziale A20) sono stati inseriti in elenco progetti per quasi 104 milioni di euro, ma di questi meno di 27 milioni saranno gestiti dal Comune, tutti gli altri saranno di pertinenza di enti regionali come il Cas, la Soprintendenza, il commissario per il dissesto idrogeologico. Ancor più netto il dato sulla Città metropolitana, che ha ottenuto finanziamenti pari a... zero.

Nel dettaglio, il Comune di Messina gestirà cinque interventi: il porto di Tremestieri, ovviamente, per il quale dal nuovo accordo Fsc arriveranno 19,2 milioni di euro; la realizzazione di un asilo nido a Sperone-Serri (800 mila euro); due interventi di riqualificazione del litorale, a Contesse (501 mila euro) e a Maregrosso (1,7 milioni); il progetto di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico-culturale di Forte Gonzaga (4,6 milioni).

Ma per avere un quadro completo di come è stata gestita (soprattutto politicamente) la partita dei Fondi di sviluppo e coesione – in piena campagna elettorale, va ricordato –, diventa utile andare a vedere cosa non è stato finanziato, rispetto agli interventi che Messina, attraverso il Comune e la Città metropolitana, ma anche tramite le sue partecipate (su tutte l’Amam), aveva proposto alla Regione.