Addio al prof. Gaetano Tortorella, luminare della neuropsichiatria infantile

Grave lutto nel mondo della medicina messinese. È morto il docente universitario Gaetano Tortorella, luminare della neuropsichiatria infantile. E' stato per anni direttore dell’Uoc di Neuropsichiatria infantile e direttore della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Tortorella, nonostante fosse in pensione da anni, non ha mai smesso di esercitare la sua professione. La sua passione per la neuropsichiatria e l'amore per i pazienti lo hanno spinto a continuare a seguire numerosi casi clinici e a formare le nuove generazioni di specialisti. I funerali si svolgeranno lunedì 24 giugno, alle 9, alla chiesa di San Nicolò di Messina.

Recentemente aveva ricevuto il “Premio Anfild 2023”, consegnato alle eccellenze impegnate nel servizio ai più fragili. Per essere "un gigante dell'impegno medico ed Accademico. Il prof. Tortorella riceverà il primo riconoscimento per il suo prestigioso contributo alla comunità nel campo medico ed accademico. Direttore della Uoc di Neuropsichiatria infantile e professore associato presso l'Università di Messina, Tortorella ha segnato un percorso ineccepibile, caratterizzato da doti umane e personali ampiamente apprezzate".