Stromboli, guasto al sistema di allerta maremoti

Il sistema di rilevazione dei maremoti al largo di Stromboli, sviluppato e gestito da UniFI, è al momento fermo a causa di un problema tecnico. Il guasto è stato subito comunicato al Dipartimento della Protezione Civile dall’Università degli Studi di Firenze (UniFI), Dipartimento di Scienze della Terra - Laboratorio di Fisica Sperimentale che - fa sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sta programmando nei prossimi giorni un intervento d’urgenza per verificare la possibilità di ripristino del sistema.

Nel 2022 il Dipartimento di Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno sottoscritto una convenzione volta a garantire la continuità operativa, seppure in forma sperimentale, delle reti e dei sistemi di monitoraggio vulcanico e di rilevamento precoce di eventi parossistici e maremoti sull'isola di Stromboli. Tali attività sono fondamentali per un efficace allarme alla popolazione in caso di eventi di questo tipo. Per garantirne l’operatività, l’INGV ha siglato un accordo con le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino che partecipano alle attività di monitoraggio e rilevamento.