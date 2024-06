Sant’Agata Militello «verso un ospedale di qualità». L’Asp di Messina indica la strada del futuro

«Nonostante i lavori temporanei possano comportare qualche disagio ciò porterà alla realizzazione di una struttura ospedaliera migliore, con sforzi finalizzati a garantire servizi sanitari di qualità superiore e migliorare l'assistenza ai pazienti». Così il direttore generale dell’Asp 5 di Messina Giuseppe Cuccì interviene sulla sospensione dei ricoveri in Cardiologia e l’imminente spostamento di Medicina per gli interventi di adeguamento nel corpo B del nosocomio santagatese.

«Si tratta di lavori per un importante adeguamento sismico che riguardano il reparto e un ulteriore blocco ascensori. Una progettualità esecutiva indispensabile per salvaguardare anche l’incolumità di pazienti, visitatori e personale», aggiunge Cuccì, che risponde quindi alla nota (pubblicata ieri sulla Gazzetta, ndc) nella quale Cgil Messina, Funzione pubblica e Sindacato pensionati hanno espresso critiche sulle modalità operative.