Santa Lucia del Mela, presentato il corso Uefa C

Presentato oggi a Santa Lucia del Mela il corso UEFA C, che si svolge allo stadio comunale Gaetano Scirea con 44 aspiranti allenatori guidati da Pino Rigoli (docente Settore tecnico Figc) e da Santino Bellinvia (vicepresidente AIAC Messina).

L’incontro è stato moderato da Francesco Anania. Presente l’assessore allo Sport, Benedetto Merulla. Docenti e corsisti dell'importante percorso formativo federale, che abilita ad allenare tutte le squadre giovanili, comprese quelle professionistiche, hanno quindi incontrato Amministrazione e cittadinanza per testimoniare le esperienze vissute e le competenze acquisite. "Un confronto utile anche per gli aspiranti allenatori siciliani per conoscere il nostro Comune e tutte le bellezze storiche, artistiche e culturali che possiede al fine che possano portarsi a casa, oltre alle nozioni tecniche, anche ciò che Santa Lucia del Mela offre ad ospiti e visitatori", dichiara l'assessore Merulla.