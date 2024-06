Messina, riaprono i parcheggi della litoranea: sulle spiagge attrezzate anche i bagnini

Due novità sulle spiagge, o giù di lì, per il litorale jonico. Ieri sono cominciati gli ultimi lavori che consentiranno la riapertura, dopo due anni, di due dei tre parcheggi rimasti chiusi per ragioni di sicurezza.

Una notizia che farà piacere a residenti di Paradiso e Contemplazione ma anche ai tanti bagnanti che scelgono quelle spiagge ma che dal luglio del 2022 hanno il serio problema di dove lasciare l’auto. La riviera recupererà una settantina di posti che saranno ossigeno per la circolazione e anche per quei lidi che puntano tutto su questi tre mesi di attività balneare.

Oggi l’azienda incaricata dal Comune ha posizionato le barriere in calcestruzzo al margine del parcheggio centrale (rispetto ai tre che in rapida successione si trovano sul lungomare e che sono stati chiusi quando un’auto è finita in spiaggia per il cedimento del fondo dell’area di sosta). Come previsto dall’ordinanza di chiusura disposta dal Demanio marittimo, è stata prevista la sistemazione di questi jersey sul lato mare per evitare che i mezzi possano finire giù. «I lavori nel primo parcheggio sono terminati e lunedì saranno completati anche nel secondo – spiega l’assessore Francesco Caminiti –. Martedì o mercoledì al massimo potranno essere riaperti.