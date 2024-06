Messina, contro la siccità meno acqua per tutti. Ecco la tabella Amam con le zone e le ore di erogazione

La crisi idrica costringe l’Amam a rivedere gli orari della distribuzione in città. L’azienda di viale Giostra ha rivisto la tabella dei tempi di erogazione rione per rione. In media la riduzione è stata di un paio di ore e anche chi aveva il servizio h24, adesso, dovrà farne a meno. «La riduzione – dice la presidente di Amam Loredana Bonasera – è una naturale conseguenza della minore disponibilità di acqua. Non siamo noi a volerla conservare piuttosto sono le riserve che si consumano prima di quanto non avvenisse negli scorsi anni». Messina pur non essendo nelle condizioni gravissime nelle quali è, per esempio, Agrigento e la sua provincia, deve avviare le procedure per risparmiare quanta più acqua possibile. E allora il sindaco Basile si affida ai cittadini e a un uso responsabile del liquido. Ma è costretto anche a dover dare un taglio alle ore di erogazione che vengono garantite ai vari rioni cittadini. Meno acqua un po’ per tutti per evitare che si arrivi al blackout idrico. «Non arriveremo al punto di non poter garantire acqua per un giorno intero alla nostra città» assicurano il direttore generale Salvo Pucco e il primo cittadino che però è palesemente preoccupato dall’escalation della crisi visto e considerato che anche le previsioni per i prossimi due mesi non promettono nulla di buono: non ci saranno precipitazioni di rilievo e ci dovrà bastare l’acqua conservata nelle nostre montagne.

«E meno male che abbiamo avviato in tempi non sospetti, ma con lungimiranza, tutta una serie di progetti e lavori che adesso ci tornano utili e non ci fanno essere in una assoluta emergenza», dice ancora Federico Basile. Il riferimento è ai lavori effettuati in questi ultimi sette mesi sul Fiumefreddo con cinque interruzioni idriche, al cantiere per la realizzazione di un secondo grande serbatoio a Montesanto che sarà pronto a novembre e che sarà un ulteriore polmone da sfruttare per allentare la pressione della siccità. E ancora i lavori del Pnrr attraverso i quali saranno sostituiti 150 km di tubazione della rete più prossima alle case dei messinesi e dalla quale si registrano perdite di oltre il 50% dell’acqua che la città ha a disposizione. Ma evidentemente tutto questo nell’immediato non può bastare per attenuare la morsa della siccità galoppante. E così è stato deciso di rivedere la tabella della erogazione nei 77 distretti in cui è divisa la città. Erano una trentina quelli che, a regime, hanno avuto nel recente passato l’acqua per tutto il giorno (adesso nella tabella in vigore da giovedì, sono 18). Per tutti gli altri invece l’erogazione è a fasce orarie e si va dalle tre ore al giorno alle 19.