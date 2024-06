Geolier a Messina, un soggiorno lontano dai riflettori: ha scelto la tranquillità dei Colli Sarrizzo

Fuori dal palcoscenico non ama mettersi in mostra Emanuele Palumbo, in arte Geolier, il fenomeno musicale che fa impazzire le nuove generazioni. Nei sette giorni da poco trascorsi a Messina, dove è arrivato prima per preparare nei minimi dettagli il concerto, il cantante ha scelto di soggiornare al Resort Borgo Musolino sui Colli Sarrizzo. Il rapper napoletano per preparare l’esibizione al “Franco Scoglio”, prima tappa della sua tournée estiva, ha scelto la tranquillità di una location sui Peloritani dove Geolier, ha soggiornato una settimana con tutto lo staff. La direttrice del resort Denise Siclari e il personale, si sono occupati di tutelare la privacy del cantante. «È un ragazzo cortese - ha raccontato la responsabile della struttura, attraverso un post, dopo che il cantante aveva lasciato l’albergo - è stato educatissimo con tutti. Geolier ha apprezzato le nostre specialità tipiche in particolare la focaccia messinese, la mezza granita con panna, gli involtini di spada».