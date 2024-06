Ferita con mazza da baseball a Messina, condannati i tre aggressori

Gruppo di famiglia in un esterno in modalità spedizione punitiva violentissima. È drammatica la vicenda trattata ieri in udienza preliminare dalla gup Ornella Pastore, che ha inflitto tre condanne a un intero nucleo familiare.

La vicenda si è dipanata il 2 aprile scorso a S. Lucia sopra Contesse, è stata una vera e propria spedizione punitiva organizzata da una famiglia ai danni di una ragazzina, minorenne, che ha riportato gravissime lesioni perché è stata picchiata selvaggiamente addirittura con una mazza da baseball.

Gli imputati erano tre, e rispondevano appunto di lesioni gravissime con danno permanente: Placido Arena e Valentina Puleo, marito e moglie, e la loro figlia Ivana Arena. Sono stati assistiti dall’avvocato Salvatore Silvestro.

La gup Pastore con lo “sconto” di pena previsto per la scelta del rito abbreviato ha condannato Ivana Arena a 3 anni e 2 mesi di reclusione, e i due genitori entrambi alla pena di 3 anni. La Arena oltre alle lesioni rispondeva anche del reato di minacce (“vi taglio la faccia e vi ammazzo di bastonate”). Per la parte civile, i familiari della ragazzina vittima dell’aggressione e del pestaggio, che è stata rappresentata dall’avvocata Maria Falbo, la gup ha deciso il risarcimento che sarà poi liquidato nel giudizio civile, ma intanto ha condannato i tre al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro.