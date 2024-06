Anziani nel mirino dei truffatori, momenti di paura per una pensionata di Messina

« Pronto signora, suo figlio ha avuto un incidente stradale per non farlo arrestare occorrono cinquemila euro». È stato più o meno questo il contenuto della telefonata ricevuta ieri mattina da una pensionata messinese di 88 anni, che risiede in un quartiere della zona nord.

L’anziana ha vissuto dei momenti di vero panico e con lei anche il resto della famiglia, prima di rendersi conto che non era successo nulla di grave ai propri cari e che, molto probabilmente, si trattava di uno dei tentativi di truffe ai danni di anziani che da qualche tempo si stanno verificando sia in città che in provincia.

Per fortuna l’anziana non ha dato seguito a nessuna richiesta di denaro, ma la paura che fosse successo qualcosa di grave è stata grande e l’ha accompagnata per tutta la giornata. In preda al panico, infatti, ha subito avvisato una nipote riferendole il contenuto della telefonata.

Nel frattempo sono arrivati in suo aiuto anche i vicini di casa, una vera risorsa per tanti anziani che abitano da soli, che le sono stati accanto e l’hanno confortata fino a quando non sono arrivati i parenti per tranquillizzarla e per confermarle che era tutto a posto e che nessuno aveva avuto un incidente o che peggio rischiava di essere arrestato. Alla fine si è trattato di un brutto momento ma i familiari si sono messi già in contatto con i carabinieri e sono intenzionati a denunciare l’accaduto.