Policlinico di Messina, personale in stato di agitazione. Il Nursind: mancano 60 infermieri, sbloccare la mobilità da un reparto all'altro per tamponare l'emergenza

Almeno 60 infermieri del policlinico di Messina non sono attualmente in servizio per vari motivi legati a infortuni, legge 388, gravidanza, quiescenza, e altri 53 coordinatori non sono mai stati sostituiti come personale addetto all’assistenza diretta.

La situazione nei reparti è drammatica e il sindacato Nursind torna a dichiarare lo stato di agitazione del personale per rimediare a una gravissima e cronica carenza infermieristica e di operatori sociosanitari che sta causando una “catastrofe assistenziale nei reparti di Rianimazione, Tin, Pronto soccorso generale e pediatrico, Malattie infettive, Neurochirurgia, Ematologia, Medicina interna e d’urgenza, Neonatologia, Ortopedia, Cardiologia, Epatologia, Chirurgia Toracica e Ostetricia.

“Ciò che pesa in questo contesto – affermano il segretario del Nursind Messina, Ivan Alonge e il segretario aziendale Massimo Latella – è la delegittimazione totale e la mancanza di autonomia della direzione infermieristica, che non riesce e non può garantire gli standard assistenziali perché non autonoma ma sotto il controllo della direzione strategica aziendale. Il problema si protrae da mesi, la direzione infermieristica che in passato aveva garantito la migliore gestione delle risorse umane, con questo management ha perso completamente le funzioni creando un caos assistenziale senza precedenti con infermieri in esubero in alcuni blocchi operatori e una grave carenza in altri settori”.