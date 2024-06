Patti Street Food, inaugurata la kermesse: fino a domenica sul lungomare Zuccarello il meglio del cibo di strada siciliano

Il taglio del nastro, la radio, la musica fino a notte fonda, tifando per l’Italia davanti al grande maxischermo in piazza. Bracioleone per i sorrisi senza confini di bambini adulti; e poi la condivisione che fa territorio e accoglienza con, su tutto, gli odori, i profumi, l’essenza di Sicilia dalle 28 casette del gusto. Parte così, a Patti, ‘Patti Street Food 2024 – sapori d’Estate’, l’evento originale di ‘Eventivamente’ organizzato per il secondo anno grazie alla volontà e alla sinergia creata con il Comune di Patti, l’Associazione ‘Terra e Sole’ di Nico Giuttari e a Confesercenti Messina. A tagliare il nastro ieri sera con l’amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella, il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, gli assessori comunali Daniele Greco e Salvatore Sidoti, l’esperto del Comune allo Sport, Ciccio Nardi e Nico Giuttari di ‘Terra e Sole’.

“Siamo molto contenti di tornare a ospitare un evento così ben fatto e organizzato e che ha riscosso tanto successo l’anno scorso – afferma il sindaco Gianluca Bonsignore -. Il valore di manifestazioni come queste è nella capacità di mettere a profitto vari elementi di un territorio: dall’aspetto economico a quello turistico, passando per la valorizzazione delle eccellenze siciliane. Patti accoglie e accoglierà tutti coloro che in questi quattro giorni vorranno vivere il nostro mare, la nostra città e il buon cibo”. “Cerchiamo di replicare il successo del 2023”, dice Alberto Palella, amministratore di ‘Eventivamente’ e founder del format. “Saranno giornate, in questo splendido scenario, all'insegna del divertimento, del buon cibo, della buona musica, io dico sempre della spensieratezza. Il nostro format ormai è rodato e genera un indotto sicuramente importante sul tessuto economico: in questi giorni abbiamo visto, dai dati di Booking o di altri operatori turistici, una grossissima presenza di camere occupate, ciò dimostra che l’indotto fornisce utili benefici anche alla ricettività turistica”.