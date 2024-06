Messina, meno risorse idriche da acquedotti e pozzi. Amam riduce gli orari di distribuzione. ECCO L'ELENCO

La crisi idrica in città costringe l’Amam a rivedere gli orari della distribuzione in città. Pubblicata sul sito dell’azienda di Viale Giostra la tabella con l’inizio e la fine dell’erogazione rione per rione (vedi qui) In media la riduzione è stata di un paio di ore e anche chi aveva il servizio H 24 adesso dovrà farne a meno. “ La riduzione è nei fatti dice la presidente Loredana Bonasera, perché avendo meno acqua a disposizione di serbatoi si esauriscono prima".

È questa la principale novità della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a palazzo Zanca e nella quale è stato confermato come la disponibilità dall’acquedotto Fiumefreddo si sia ridotta almeno del 60%. Ma finora è rimasta immutata la quantità di acqua arrivata in città. Più problematica la situazione nei pozzi e nelle sorgenti cittadine. Ad esempio l’acquedotto della Santissima si è ridotto del 50% passando da 200 litri al secondo a soli 100.