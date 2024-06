Bonus biciclette e monopattini: a Messina metà del prezzo lo paga il Comune

Un bonus per acquistare biciclette e monopattini. Dopo quello del Governo del 2020 arriva quello del Comune che, dando seguito, al piano urbano della mobilità sostenibile avvia un’iniziativa per aumentare la presenza di mezzi green che dovrebbero sostituire l’auto, per esempio nel percorso casa lavoro.

Il progetto” Messina-A scuola e al lavoro in Tpl” è finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e potrebbe portare a incentivare l’acquisto di 1.100 fra monopattini e biciclette urbane, da passeggio o a pedalata assistita ed elettriche. In pratica chi acquisterà una bici dopo il lancio dell’avviso che avverrà la prossima settimana, potrà ricevere uno sconto del 50% sul costo, fino ad un massimo di 565 euro. Per i monopattini, sempre il 50% ma fino a 260 euro.

Non vale per tutti i messinesi. Perché l’incentivo erogato dal Comune è riservato ai lavoratori/studenti maggiorenni appartenenti ad enti, aziende, istituti scolastici, categorie professionali o commerciali. Per aderire al Programma sperimentale sarà necessaria l'iscrizione al portale (che sarà attivo dopo la pubblicazione dell’avviso) e la compilazione dell’apposito modulo on-line denominato “protocollo d’intesa”. L’azienda dunque creerà una convenzione che autorizzerà lo sconto sul mezzo. Secondo i primi calcoli il plafond a disposizione potrebbe portare ad incrementare la flotta green cittadina di 800 biciclette e 300 monopattini.