Sequestro del Parco Aldo Moro di Messina: ci sono otto indagati

I risultati sul materiale sequestrato, si sospetta amianto, non ci sono ancora. E l’inizio delle cosiddette operazioni peritali da parte dei tecnici dell’Arpa è fissato per venerdì mattina. Intanto la Procura retta da Antonio D’Amato ha iscritto otto persone nel registro degli indagati, anche al oro tutela per gli sviluppi dell’inchiesta, per il clamoroso sequestro del Parco Aldo Moro, avvenuto praticamente all’indomani dell’inaugurazione.

A quanto pare, proprio in attesa delle operazione di verifica da parte dei tecnici, non c’è ancora un reato specifico contestato, ma tutto lascia presupporre che potrebbe trattarsi di inquinamento ambientale o disastro ambientale.

Gli otto indagati in questa fase, ma lo scenario potrebbe ovviamente cambiare nelle prossime settimane, si tratta di un atto dovuto in relazione alla prima fase degli accertamenti, sono in pratica i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla realizzazione del Parco Aldo Moro nelle varie fasi.