Messina, Villaggio Aldisio festeggia i cento anni di nonna Giacoma

Le comunità di Villaggio Aldisio e Fondo Fucile in festa per i primi cento anni di Giacoma Valenza Baldacchino. Attiva, solare, simpatica la nonna è stata accolta in chiesa dove insieme ai figli Luigi, Patrizia, Adelaide e Baldassare (presente con il cuore anche se fisicamente lontano), nipoti, pronipoti e amici, ha partecipato alla messa ricevendo la benedizione del parroco don Enzo Bugea Nobile. “E’ stata un’instancabile lavoratrice, per noi un punto di riferimento abitando proprio vicino alla chiesa”, ha detto il sacerdote. A renderle omaggio il Sindaco Federico Basile, che a nome di tutta l’amministrazione a augurato a nonna Giacoma tanto bene. Dopo la messa la festa è proseguita con un rinfresco il taglio della torta e il brindisi.