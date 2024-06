Messina, il babaco, la carambola: quel luogo indimenticabile che era l'ex Standa

In tanti in città hanno acceso i ricordi, alla notizia che i locali dell’ex Standa di viale della Libertà, dopo decenni di degrado e di abbandono, ritorneranno a nuova vita trasformandosi in un ipermercato della nota catena Lidl.

L’ex Standa di viale della Libertà – con quell’edificio dal particolare stile geometrico a ridosso del Ringo e della Caronte, tra le scalinate di via Fulci e Savoia – ha rappresentato, tra gli anni Settanta e Ottanta, un punto di riferimento per tante famiglie, desiderose di fare acquisti di ogni tipo, compresi gli alimentari e i classici “cambi di stagione”, nonché meta per tanti bambini e ragazzi che nei vari piani del supermercato trovavano tanti oggetti del desiderio, da giocattoli a leccornie, da abbigliamento sportivo a dischi.

«Proprio in questi giorni, passando davanti ai locali degradati dall’ex Standa di viale della Libertà, ripensavo alla sua bellezza di un tempo, a quel supermercato dove si trovava un po’ di tutto, dall’abbigliamento ai casalinghi, dai giochi per bambini all’ottica, tutti prodotti di qualità, con personale accogliente e qualificato», ricorda il barbiere Lillo Greco. C’era chi, come Elio Morabito, frequentava il reparto alimentare per scovare delle autentiche e rare prelibatezze, i frutti tropicali, tra cui alcune specialità ormai scomparse, oggi introvabili, come il babaco e la carambola: un’occasione unica per fare delle accattivanti scoperte gastronomiche.

«Per noi ragazzini della generazione anni Settanta l’ex Standa era un posto indimenticabile – rileva il fotografo Ciccio Saya –, dove ogni estate acquistavamo i costumi, l’abbigliamento sportivo d’avanguardia, i giocattoli, ma anche le noccioline e altre prelibatezze, dischi, libri. Si caratterizzava non solo per la varietà dei settori merceologici, ma anche per l’eleganza e la gentilezza delle commesse e del personale davvero competente. Non posso non ricordare la filodiffusione che invadeva ogni piano mentre facevano gli acquisti con gioia e curiosità…».

Memorie condivise, per un luogo che ha lasciato tracce indelebili per non poche generazioni di messinesi. In attesa della rinascita…