Messina, al gesuita Antonio Spadaro il premio Federico Weber del Rotary Club Messina

Sarà il messinese padre Antonio Spadaro sottosegretario al Dicastero per la Cultura e l’evangelizzazione a essere insignito del Premio Federico Weber, il prestigioso riconoscimento del Rotary Club Messina, giunto alla 25ma edizione. La cerimonia si svolgerà sabato 22 giugno alle 10 nell’auditorium della Gazzetta del Sud Società Editrice Sud di via Bonino.

Il premio, istituito nel 1999 dall’allora presidente Vito Noto per ricordare e celebrare la figura di padre Federico Weber, religioso della Compagnia di Gesù, illustre rotariano (presidente del Club nell’anno 1978/79 e unico sacerdote a ricoprire l’incarico di Governatore del Distretto 20110 Sicilia Malta nel 1982/83), viene assegnato ogni anno a una figura messinese che si è distinta e affermata fuori dalla città in ambito professionale o nel campo delle arti, contribuendo a tenerne alto il nome e il prestigio.

Nonostante i numerosi impegni al seguito di Papa Francesco e all’interno del Dicastero, Spadaro torna sempre con grande gioia in riva allo Stretto, “il mare che non guarda mai l’infinito” come lui stesso ama definirlo. Prima della nomina a sottosegretario da parte del Pontefice, il gesuita - scrittore e giornalista - è stato direttore della rivista La Civiltà Cattolica dal 2011 al 2023. Classe 1966, dopo aver conseguito il diploma al Collegio S. Ignazio e la laurea in filosofia all’Università degli Studi di Messina nel 1988, è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù. Il 21 dicembre 1996 ha ricevuto l’ordinazione presbiterale e il 24 maggio 2007 ha pronunciato i voti solenni nella Compagnia; nel 2000 ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia università gregoriana di Roma. E’ membro ordinario della Pontificia insigne accademia di Belle arti e lettere dei virtuosi al Pantheon.