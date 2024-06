Messina, 58enne trovato morto in campagna nei pressi di casa sua. Disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita in una zona attigua alla sua abitazione di campagna in via Torrente Papardo in contrada Cavalieri dove viveva da solo. A scoprire il corpo, ieri mattina, i carabinieri di Ganzirri su richiesta del fratello dell’uomo preoccupato perché non lo sentiva da giorni. Il cadavere non presenta segni di violenza, probabilmente la morte è da ricondurre a cause naturali, forse l’uomo è stato colto da un malore improvviso.