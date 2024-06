L'impresa mai tentata prima: da Bergamo a Letojanni col parapendio

Si conclude oggi un'impresa mai tentata prima: un viaggio in parapendio e in marcia attraverso tutta l’Italia.

Lo ha compiuto Moreno Parmesan che, ieri, ha fatto tappa nel centro ionico.

L’iniziativa, chiamata “La Epica 2024”, rientra nella categoria dell’Hike and Fly, una disciplina sportiva nella quale i partecipanti devono camminare e volare per raggiungere diversi punti del percorso. In questo caso, partendo dall’Ortles (in Tentino Alto Adige), si arriverà fino alle pendici dell’Etna, senza l’aiuto di mezzi a motore o ruote, emulando le rotte degli uccelli migratori. Il viaggio è stato organizzato da Parmesan, un pilota professionista trentino di 41 anni che, dopo avere sconfitto un tumore, ha deciso di mettersi in gioco prima vincendo le gare più importanti e, adesso, cercando di ispirare tutti coloro che hanno un grande obiettivo da raggiungere o un sogno da realizzare.

Le condizioni meteorologiche difficili hanno condizionato pesantemente l’idea iniziale. Innanzitutto l’avvio, previsto per L’1 maggio, è stato rinviato fino al 26. Anche in seguito spesso era impossibile decollare, e per non fermarsi bisognava camminare. Hanno affrontato l’impresa anche gli atleti Marco Nardelli e Piero Franchini che, però, non hanno proseguito sino alla fine.