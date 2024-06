L'ex Riviera, l'ex Gasometro e adesso l'ex Standa: così rinasce un pezzo di Messina

Messina è una città in cui il prefisso “ex” accompagna fin troppi luoghi che furono e che non sono più, tanto da divenire non luoghi. Aggiungendo “ex” si sottolinea una condizione che appartiene al passato e dal futuro spesso negato. Il viale della Libertà potrebbe però in un certo senso invertire questa rotta nostalgica, dando un nuovo senso ad un serie di “ex” luoghi: l’ex hotel Riviera, ad esempio, grazie all’Università diventerà residenza per studenti e, soprattutto, abbandonerà le fatiscenti vesti che ne avevano trasformate camere e locali interni in scenari degni di un film dell’orrore; l’ex Gasometro è già diventato un parcheggio di interscambio pressoché sempre pieno, sebbene attualmente ancora gratuito, ma in un punto strategico, tra gli imbarcaderi e la (ex) Fiera. E poi c’è l’ex Standa, come tutti chiamano l’enorme palazzo che fino agli anni ‘80 ospitò i grandi magazzini targati Berlusconi, per poi diventare Conad, Oviesse e, da ormai quasi vent’anni, regno del degrado e teatro di incidenti, incendi ed eventi tragici.

La notizia dell’acquisizione ormai imminente da parte della Lidl Italia per la realizzazione di un supermercato è stata colta con entusiasmo dai messinesi, vogliosi di riprendersi un pezzo di città dimenticato. Come riportato ieri, la multinazionale demolirà quasi completamente l’edificio, fatta eccezione per le fondazioni ed il muro perimetrale del lato ovest, e lo ricostruirà. La proposta progettuale è stata presentata mesi fa al Comune, adesso con l’ok e i vari nulla osta degli uffici ed il permesso per costruire, si potrà passare alla fase operativa, dopo la sottoscrizione dell’atto di compravendita, naturalmente. Sono previsti parcheggi a servizio dell’ipermercato stesso, come del resto prevede la legge, e ci sarebbe anche l’ipotesi di riqualificare la scalinata adiacente, anch’essa “contagiata” dal morbo del degrado che ha devastato il palazzo. Da tempo la Lidl, che a Messina ha messo piede inizialmente nella zona sud, con il supermercato di Contesse , sulla via Adolfo Celi, aveva deciso di aprire un punto vendita anche nella zona centro nord, con un progetto presentato a suo tempo per realizzare un intervento all’Annunziata, in via del Fante.