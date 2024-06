Lavori al porto di Sant’Agata: nulla la cessione dell’appalto

Una nuova pesante tegola sul già tormentato percorso verso l’ultimazione del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello, potrebbe essere rappresentata dalla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo che ha ribadito la nullità del contratto di cessione del ramo d’azienda attraverso cui, nel 2012, la “Si.Gen.Co. srl”, originaria aggiudicataria dell’appalto, trasferì la titolarità dei rapporti alla “Cogip srl”.

Si tratta di una disputa infinita e rovente già molto prima dell’avvio dei lavori, oggetto di un complicato iter tra tribunali amministrativi e ordinari e persino in Cassazione.

La pronuncia della Corte palermitana, terza sezione specializzata in materia di imprese, conferma adesso quanto disposto in primo grado nel 2017 dal Tribunale di Palermo, rigettando il ricorso della “Cogip”, che negli anni ha poi affittato a sua volta il ramo d’azienda alla “Amec srl” divenuta infine per cambio di denominazione l’attuale “Sostenia srl”.