Al via le misure di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

Al via il “Programma sperimentale sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Progetto Messina-A scuola e al lavoro in TPL”. Lo ha reso noto il Sindaco Federico Basile, in linea con quanto approvato in Consiglio comunale nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) lo scorso 17 giugno. Il dipartimento Mobilità Urbana ha predisposto l’apposito bando con tutte le indicazioni necessarie alla fruizione delle iniziative, ovvero una serie di misure atte a promuovere la mobilità sostenibile, attraverso l’avviso pubblico che prevede la concessione di incentivi per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica ad uso urbano a pedalata assistita, pieghevoli e non, o per monopattini. L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini a dotarsi di mezzi alternativi all’auto per gli spostamenti casa-lavoro, raggiungendo la duplice finalità di limitare l’inquinamento atmosferico, fluidificare il traffico e al contempo svolgere attività fisica, in linea con gli standard delle maggiori città europee.

L’incentivo, che sarà erogato dal comune di Messina, solo dopo la pubblicazione dell'avviso sul portale avvisi del comune, è riservato ai lavoratori/studenti maggiorenni appartenenti ad enti, aziende, istituti scolastici, categorie professionali o commerciali, che hanno formalmente aderito al suddetto Programma sperimentale. Per l’adesione sarà necessaria l'iscrizione al portale www.muovime.comune.messina.it e la compilazione dell’apposito modulo on-line denominato “protocollo d’intesa”, anche dopo la data di pubblicazione del bando. La necessaria somma sarà riconosciuta direttamente al lavoratore/studente che, dopo aver acquistato il mezzo avente le caratteristiche previste dall’avviso; non saranno ammesse altre modalità di rimborso al di fuori di quella prevista dal bando.

“Il disegno della nuova mobilità che l’amministrazione De Luca ha iniziato e che stiamo portando avanti inizia a prendere forma”, ha dichiarato il sindaco Basile sottolineando “il lavoro costante, svolto con la perseveranza di chi crede che cambiare in meglio è possibile, nonostante le enormi difficoltà affrontate e da affrontare in tema di abbandono di vecchie logiche, di cattive abitudini consolidate, che certamente non vanno nella direzione del progresso. Seve un ulteriore sforzo per completare un quadro che è già comunque chiaro e che punta ad una mobilità moderna, come quelle che apprezziamo tanto quando visitiamo le grandi città del nord. Siamo già a buon punto e sono certo che ci arriveremo”.