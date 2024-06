Rassegna stampa 19-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, una mafia che cambia pelle per fare “affari”

Infiltrazioni mafiose a Mojo Alcantara: l’accusa ha chiesto sette condanne

Furbetti del reddito di cittadinanza a Messina: processo per ventisei

PONTE Messina, l’allarme dell’Università sulle aree da espropriare: «Pregiudizi irreversibili»

IN CITTA'

Isole pedonali, quanto piace a turisti e messinesi quella di viale San Martino

Messina, “risorgerà” l’ex palazzo Standa di viale della Libertà

IN PROVINCIA

Milazzo, l’Asp ha un progetto per salvare l’ospedale di Vaccarella

TAOBUK

Al via Taobuk, oltre 200 ospiti a Taormina: riconoscimento anche al Premio Nobel Jon Fosselette