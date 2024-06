Messina, strade al buio e senza segnaletica a Cumia: il video-denuncia dei residenti

L'amministrazione Basile sotto accusa per la totale assenza di illuminazione e segnaletica stradale tra Cumia inferiore e Cumia superiore.

A puntare il dito in una interrogazione la consigliera di Prima l'Italia-Lega Amalia Centofanti. “Lo stato attuale della percorrenza del suddetto tratto di strada è da ritenersi pericoloso e tortuoso soprattutto nelle ore notturne, come mi è stato segnalato da numerosi residenti -denuncia Centofanti nell'interrogazione. Tra l'altro, si sono verificati alcuni incidenti stradali proprio a causa della carenza di illuminazione e segnaletica stradale e l'amministrazione Basile, sindaco e vicesindaco in testa, devono dare delle risposte immediate alla popolazione, che non può più aspettare”.