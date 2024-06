Messina, aperto il tratto ex Rifotras della via Don Blasco. Basile: "Entro un anno sarà completata"

Cerimonia di apertura al transito veicolare, stamani, del tratto ex Rifotras della via Don Blasco. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, per consegnare ufficialmente alla città un asse viario strategico, considerato che la via Don Blasco rappresenta un’arteria importante nell’ottica di ottimizzare e fluidificare al meglio il traffico cittadino. Il primo cittadino, incalzato dai cronisti ha voluto sbilanciarsi sull'apertura integrale dell'arteria che alla fine collegherà la zona falcata alla Zir, poco meno di 4 chilometri. Allo stato attuale, con l'apertura odierna, sarà possibile percorrere continuativamente il tratto compreso tra la via S. Cecilia e il viale Gazzi.

Un nuovo importante tassello che unisce la via Maregrosso alla rotatoria Zaera, in vista della consegna definitiva della grande opera iniziata nel 2018. Quasi quattro chilometri completati all’85%, che rappresentano una preziosa valvola di sfogo per la viabilità cittadina, fluidificando la via La Farina e offrendo alla città un'arteria alternativa in una zona ad alta densità di traffico.

Il tratto, oggetto dell’odierna apertura, è stato interessato da un importante contenzioso che si trascinava da anni e che le Amministrazioni De Luca prima e Basile a seguire, hanno portato positivamente a conclusione, liberando una parte strategica del percorso, che di fatto aveva impedito il proseguimento dei lavori.

"Un’opera particolarmente complessa - ha dichiarato il sindaco Basile- che grazie all’impegno dell’Amministrazione, in primis del vicesindaco Mondello, ha potuto vedere la luce consegnando alla città un’arteria preziosissima, non soltanto dal punto di vista viabile, ma anche per i risvolti commerciali e turistici".