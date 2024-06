Isole pedonali, quanto piace a turisti e messinesi quella di viale San Martino

La rivoluzione delle isole pedonali è già iniziata da tempo ma adesso è realtà per i prossimi dieci anni. Con l’approvazione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile si conferma l’isola pedonale del viale San Martino che al momento è compresa tra via piazza Cairoli e via Santa Cecilia ma che in futuro potrebbe arrivare fino a villa Dante. Una novità che come al solito divide una parte dei commerciali del Viale, tra chi è favorevole e tra invece è contrario, e che trova sempre molti consensi tra i messinesi ai quali l’isola pedonale di viale San Martino piace molto. Erano queste le sensazioni di messinesi e commercianti del viale San Martino, in una giornata tra le più calde che non invitava certo alle passeggiate mattutine. In giro tanti turisti in cerca di ombra, molti probabilmente arrivati dalle due navi da crociera che erano in porto, ma anche alcuni messinesi.