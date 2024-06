Fideiussioni false per 185 milioni, sequestri da Gdf Piacenza anche a Messina

Gli uomini della Guardia di finanza di Piacenza, coordinati dalla Procuratrice Grazia Pradella, stanno dando esecuzione a diversi ordini di esibizione e sequestro di documenti presso un ministero, due enti di ricerca, enti pubblici, e società partecipate «al fine di acquisire polizze fideiussorie, ritenute contraffatte, emesse a loro favore, per un totale di circa 185 milioni». La Procura piacentina, puntualizzando che «allo stato degli atti gli enti pubblici coinvolti risultano parte offesa», informa di aver individuato l’autore dei documenti falsi, trovato in possesso «di consistente materiale informatico». Le attività di indagine, avviate in molte città, tra cui Piacenza, Roma, Palermo, Messina, Genova, Firenze, riguardano le fideiussioni presentate da aziende private a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni previste per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.